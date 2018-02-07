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İstanbul’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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