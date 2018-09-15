İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren ve kentte 2015 ve 2016'da terör amaçlı eylemlere katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ilçede 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, çok sayıda fişek, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.