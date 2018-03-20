İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Nevruz öncesi kent genelindeki 8 ilçede 19 adrese yapılan baskınlarda örgüte destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.
- AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.
AA'nın haberine göre operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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