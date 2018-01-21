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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İstanbul'da, toplam 13 kilo 150 gram bonzai ve eroin ile bin 770 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu adrese 14 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 7 kilo 130 gram bonzai, 6 kilo 20 gram eroin, bin 770 uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ve 2 kesici alet ele geçirildi, şüpheli A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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