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İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

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Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde çıkan ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında ekipler Sarıyer, Çayırbaşı Mahallesinde bulunan 35 adrese eş zamanlı giriş yaptı. Çayırbaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana giriş yapmak isteyen narkotik ekipleri demir kapıyı kırmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşım yarım saatlik çalışmanın ardından kapı kırılarak adrese girildi. Özel timin ‘koçbaşı’ yardımıyla kapıyı kırarak girdiği adreste bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 25 şüpheli gözaltına alınırken 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram esrar, 6 adet ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan A.O.C. isimli şahsın 47 ayrı suçtan aranmasının olduğu tesbit edildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdi. Operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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