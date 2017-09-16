İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: Gözaltına alınan 51 şüpheliden 33'ü tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tapu işlemleri için rüşvet alma ve verme iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Esenyurt Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu müdür yardımcıları, memurlar ve emlakçıların da bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklananlar arasında 3 müdür yardımcısı ve 13 tapu memurunun bulunduğu öğrenildi.