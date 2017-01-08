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İstanbullulara "caddelere bırakılan araçları çekin" çağırısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Vatandaşların cadde ve otoyol kenarlarına bıraktıkları araçlar trafik güvenliğini etkiliyor. Vatandaşların araçlarını çekmeleri önemle duyurulur.' denildi.

  • AA
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İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle vatandaşların cadde ve otoyol kenarlarına bıraktığı araçların trafik güvenliğini etkilediği bildirildi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan yoğun kar yağışının gece de aralıklarla devam ettiği belirtildi.
 
İl genelinde, yer yer bölgesel olarak tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle olumsuzluklar yaşanmadığı aktarılan açıklamada, yağış nedeniyle otoyol kenarlarına çekilen araçların trafik güvenliğini etkilediği kaydedildi.
 
Açıklamada, "Vatandaşların cadde ve otoyol kenarlarına bıraktıkları araçlar trafik güvenliğini etkiliyor. Vatandaşların araçlarını çekmeleri önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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