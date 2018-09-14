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İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleye doğru etkisini arttırdı. Hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri baskın yaşanan yerlerde su tahliyesi gerçekleştirdi.

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Sağanak sebebiyle alt geçitlerde de su birikintileri oluştu. Bazı araçlar su birikintilerinden geçmekte zorlandı, bazıları ise mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Zaman zaman trafikte aksamalara da neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Ayrıca, Kavacık-Soğuksu Viyadüğü'nden Soğuksu yönüne ilerleyen bir araç, yoğun su birikintisi nedeniyle bariyerlerin diğer tarafına geçti. Olay sırasında araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi Beykoz Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Bazı bölgelerde yağış aralıklarla devam ediyor.

 

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