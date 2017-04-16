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İstanbul’un elektriği denizden

Marmaray’ın devreye girmesiyle elektrik sıkıntısı yaşayan İstanbullulara çözüm denizden geldi. Yenikapı açıklarına demirleyen jeneratör geminin ürettiği elektrik, mega kenti rahatlatacak.

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Ulaştırma Bakanlığı artan ihtiyaç üzerine Marmaray’a elektrik sağlaması için dev jeneratör gemi Doğan Bey’i kiraladı. İstanbul Yenikapı açıklarına demirleyen dev gemi 500 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiyor. 126 megawattlık jeneratör gemiden karadaki aktarma istasyonuna bağlanan hatlar sayesinde elektrik önce şehir şebekesine oradan da Marmaray’a iletilecek. 

ESNAF RAHAT NEFES ALACAK

Elektrik enerjisini Eminönü bölgesindeki şehir santralinden alan Marmaray’ın, enerji kesintilerine neden oluyordu. Turistlerin yoğun ziyaret ettiği Kapalıçarşı ve çevresinde yaşanan uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle esnaf zor günler geçiriyordu. Karadeniz Holding tarafından 2010’da Tuzla’da üretilen 9 jeneratör gemiden biri olan Doğan Bey daha önce enerji sıkıntısı yaşayan Irak, Güney Asya ve Afrika ülkelerine denizden elektrik ürettiği açıklandı

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