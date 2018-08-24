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İstanbul’un yeni silüeti

Yapımına 29 Mart 2013 tarihinde başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camii’nin minareleri aydınlatıldı.

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Özel bir aydınlatma yöntemi olan ‘üç boyutlu aydınlatma sistemi’ ile aydınlatılarak, İstanbul’un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camii’nin, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak minareleri aydınlatılan cami, Boğaz’ın bir diğer yakasından, Tarihi Yarımada sırtlarından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii’nin, İstanbul’un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü. Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii’nin kısa süre sonra ibadete açılması bekleniyor.

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