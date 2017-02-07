İşte 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'nde yaşananlar! Darbeci teröristleri böyle durdurdular!





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine başladığı saatlerde, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan hareketliliğe dair görüntülere ulaşıldı. İlk kez yayınlanan o anlar, İstanbul'da darbeyi önleyen İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve ekibinin emniyetten ilk çıkışını, tehlikeyi bertaraf ettikten sonra geri girişini ve polis teşkilatı ile emniyetin bahçesinde yapılan kritik görüşmeyi gösteriyor. Görüntüler, 15 Temmuz akşamı saat 21.45'ten başlıyor ve 16 Temmuz sabahı 08.00'a kadar, İstanbul Emniyeti'nde atılan adımları içeriyor.

Mustafa Çalışkan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlere müdahale ettiği anlar da kameralara yansıdı.

21.45 İLK ÇIKIŞ

FETÖ'cü hainlerinin köprüleri kapattığı sıralarda, İstanbul Emniyeti'nden ilk çıkışlar 21.45'te gerçekleşiyor. Makamından çıkan Dr. Mustafa Çalışkan ve ekibi konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyor. Bir korumasını şehit veren Mustafa Çalışkan'ın yanında, şu an İstihbarat Müdürü olan Özgür Taşdemir'de bulunuyor. Köprüleri ve İstanbul'u darbeci hainlere asla teslim etmeyeceklerini polis teşkilatına telsizden sürekli vurgulayan Çalışkan'a, vatandaşların verdiği destek de görülüyor.

SABAH 08.00 KONUŞMASI

15 Temmuz gecesi gösterdikleri dik duruşla, darbenin bertaraf edilmesinde büyük rol oynayan İstanbul Emniyeti, 16 Temmuz sabahı emniyetin bahçesinde toplanıyor. Polisler emniyete, köprülerin ve havalimanlarının tutulmasının talimatını veren darbeci Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'yu getiriyor. Aydoğdu içeriye alındıktan sonra, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bir anda toplanan polis teşkilatına uzun süre konuşma yapıyor. Daha sonra emniyetin ön bahçesinde görüşmeler yapan Çalışkan makamına çıkıyor.

Şehadete koşmuş

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruması ve 15 Temmuz şehidi Münir Alkan da görüntülerde yer alıyor. Saatler sonra şehit olacak olan Alkan, emniyet binasından 21.45'te koşarak çıkıyor. Adeta şehadete koşarcasına aracına binen Alkan, Mustafa Çalışkan ile birlikte köprüye giden konvoyda bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainlere müdahale edildiği sırada, Fetullahçı teröristlerinden silahlarından çıkan kurşun, Alkan'ı şehit ediyor. Koruma polisi Gazi Mehmet Önay ise saldırıyı yaralı olarak atlatıyor. (Yeni Şafak)