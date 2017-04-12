İşte en kötü 11
Fransa’daki cumhurbaşkanlığı koltuğuna 11 siyasetçi aday oldu. Hepsi OHAL’ini, bu halini unuttu. Bütün kampanyalarını Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurdu.
Avrupa'daki Türkiye düşmanlığı ayyuka çıktı. Kimi teröristlere kucak açtı. Kimi "Evet" mitinglerini yasakladı. Sonra hepsi bir olup atlarıyla-itleriyle saldırdı. Ve koroya şimdi de Fransa katıldı.
Cumhurbaşkanı seçilmek için yarışan 11 adayın tamamı, işi-gücü bıraktı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Hakaretler yağdırdı. Diktatörlükle suçladı. "AB'ye almayacağız" diye kampanya yaptı.
Hatta araya PKK'yı da kattı. Terör örgütü listesinden çıkarmak için imza topladı. Tüm bu kirli propagandalar, Batı'nın "Erdoğan'lı Türkiye'den" ne kadar korktuğunu bir kez daha kanıtladı.
Kaynak: TAKVİM
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