İşte Nazlıgül Üsteğmen’in FETÖ’cü katilleri

Nazlıgül Daşdanoğlu, 2001'de Hava Harp Okulu'na girdi. Okuldaki filo komutanları ise daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan 11. Hava Üs Komutanı Tuğgeneral Uğur Buldu ile darbe sonrasında Ankara Valisi olarak atanması planlanan Tuğgeneral Kemal Akçınar'dı.

O dönemde 4. Filo Komutanlığı yapan ve FETÖ'ye boyun eğmeyen birçok öğrencinin okuldan atılmasını sağlayan Uğur Buldu, Ağustos 2012'de ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına getirildi. Hepsi de kurmay olan ve altında görev yapan Albay Üryani Kömbeci, Albay Emin Mert ve Yarbay İsmail Arslan ile birlikte adeta bir kumpas çetesi kuran Buldu, makamını örgüte biat etmeyenleri tasfiye aracı olarak kullandı.

DARBE GİRİŞİMİNE KATILDILAR

Uğur Buldu ve kumpas ekibi, okul döneminde atamadıkları Nazlıgül Daşdanoğlu'na, bu kez üsteğmen olduktan sonra kumpas kurdu. Önce 20 Temmuz 2012'de, elektronik ortamdan bir ihbar mektubu gönderildi. 22 gün sonra da 1 çocuk annesi Daşdanoğlu hakkında "ahlaksızlık" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kumpas timinde yer alan Şube Müdürü Binbaşı Cem Böke ile Yüzbaşı Soner Moroğlu ise sorgu timinin başındaydı. 10 saat süren sorguda, Nazlıgül üsteğmene Arkadaşın Arif neden sana mesaj atıyordu?", "Milli güvenlik derslerinden sonra sivil öğretmenlerle neden görüşüyordun?", "Neden makyaj yapıyorsun?", "Neden dar eşofmanla spor yapıyorsun?" gibi sorular yöneltildi. Bu ve benzeri birçok aşağılayıcı sorulara maruz kalan Nazlıgül üsteğmen 6 Kasım 2012'de resen emekli edildi. Bu durumu gururuna yediremeyen Nazlıgül üsteğmen, beylik tabancasını teslim etmeye giderken intihar etti. Bu trajik intiharla ilgili açılan bütün soruşturmalar ise kapatıldı. Nazlıgül üsteğmenin ihraç dosyasını hazırlayan isimlerin tümü ise FETÖ üyesi çıktı.

Tuğgeneral Uğur Buldu: Hava Harp Okulunda görev yaparken kaldığı lojmana hayat kadınları getirdi. Aileler şikayetçi oldu ancak olay kapıldı. Örgüt üyesi subayların F-16 ya da F-4 pilotu olmalarını sağladı. 2012'de İstihbarat Başkanı olunca FETÖ üyesi olmayan subay ve astsubayları, özel yaşamlarıyla ilgili iftiralarla ordudan attırdı. Buldu, 14 Temmuz'da vefat eden babasının cenazesini bırakıp darbe girişimi için Ankara'ya gitti. Kalkışmanın bastırılmasıyla tutuklandı.

PORNO ARŞİVİ ÇIKTI

Albay Üryani Kömbeci: İstihbarat Başkanlığı'nda albay rütbesiyle görev yaparken, 15 Temmuz sonrasında ihraç edildi. Hava Kuvvetlerinden atılan birçok isim şikâyetçi oldu.

Albay Emin Mert: Nazlıgül üsteğmen dahil birçok subayın atılmasında rol oynadı. 15 Temmuz sonrasında ordudan atıldı. FETÖ üyesi olduğunu kabul etti.

Yarbay İsmail Aslan: Aynı zamanda Hava Harp Okulu'na öğrenci alımından sorumluydu. Örgüt üyelerinin de Harp Okulu'na alınmasını sağladı. Darbe başarılı olsa, yarbay olan eşi Emine Gülşen Aslan Hazine Genel Müdürü olacaktı. Akıncı Üssü davasında yargılanıyor.

Binbaşı Cem Böke: Balyoz kumpasında slak imzaları bulunan Böke, örgütün ordudan uzaklaştıracağı isimleri ahlaksız sorularla sorguladı. Böke, 17-25 kumpaslarının ardından Belçika'ya kaçırıldı. Hava Harp Okulu'ndayken porno film arşivi tuttuğu ortaya çıktı ancak hakkında işlem yapılmadı.



Kızını FETÖ kumpasıyla kaybeden anne Nevin Tuna Daştanoğlu Harp Okulu mezuniyet yıllığına"Güzel gözlü meleğim. Dürüst ve onurlu kızım. Yüzündeki aydınlık omuzlarında yıldız olup sonsuza kadar parlasın meleğim" yazmış. (Sabah)