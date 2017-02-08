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İtfaiyeden parmak kurtarma operasyonu

Kayseri'de, parmağına sıkışan alyansı çıkaramayan bir kişi, itfaiye ekiplerine başvurdu. Alyans, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kesilerek çıkarıldı.

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Kayseri'de, alyansı parmağına sıkışan bir kişi, uzun uğraşlar sonucunda alyansı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşın yardımına koşan itfaiye ekipleri, demir kesme aleti ile alyansı keserek çıkardı. Alyansın kesilmesi sırasında bir itfaiye eri vatandaşın parmağının yanmaması için bardakla alyansın üzerine su döktü.
 

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