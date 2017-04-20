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İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

FETÖ kapsamında İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde (Ankara, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Manisa, Aydın, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Burdur Tokat, Ordu , Kocaeli ve İzmir) yaptığı operasyonda,  terör örgütü FETÖ/PDY'ye bağlı faaliyet gösteren ve KHK ile kapatılan Şifa Hastanesi çalışanlarının da  bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullananlar ile örgüt üyeliği tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.
 
 

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