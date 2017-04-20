İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
FETÖ kapsamında İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
- Muammer Başkan
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde (Ankara, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Manisa, Aydın, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Burdur Tokat, Ordu , Kocaeli ve İzmir) yaptığı operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye bağlı faaliyet gösteren ve KHK ile kapatılan Şifa Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullananlar ile örgüt üyeliği tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.
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