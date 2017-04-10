Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir o kafayı denize döktü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEHDİT SİYASETİ YAPAN CHP’LİLERE SERT ÇIKTI...

HÜSNÜ BOZKURT’A - Evet diyenleri denize dökeceklerini söylüyor. Bak işte burada şimdi ‘evet’çiler, hadi gel, hadi kimi denize döküyorsun görelim.

DENİZ BAYKAL’A - Eski başkan ‘hayır çıkarsa düşmanı İzmir’den denize dökmüş kadar sevineceklerini’ ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Terbiyesizliktir.

KILIÇDAROĞLU’NA - Bu ahlaksız adamı, ihraç kararıyla disiplin kuruluna göndermiyorsun? Aynı zihniyettesin. Sipariş koltukta oturan kaset genel başkanısın.

TUNCAY ÖZKAN’A - Bir tane CHP’li Trabzon’da bir kardeşime, kendisine uyardı diye ‘it’ diyor. Sen polise nasıl ‘it’ dersin. Bunlarda edep yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen “İzmir Buluşması”nda yaptığı konuşmada CHP’ye yüklendi. İşte Erdoğan’ın önemli açıklamaları…

TERBİYESİZLİK: (CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’ın “Evet diyenleri İzmir’de denize dökeceğiz” sözleri) CHP’nin Konya Milletvekili çıkmış, az önce Başbakanımız ifade etti ama ben de ifade edeyim, bazılarına dersi tam vermemiz lazım. ‘16 Nisan’da evet verenleri İzmir’den denize dökeceklerini’ söylüyor. Bak işte burada şimdi ‘evet’çiler, hadi gel, hadi kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı da ondan aşağı kalmamak için olsa gerek ‘Hayır çıkarsa düşmanı İzmir’den denize dökmüş kadar sevineceklerini’ ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir. Hani demokrasi, hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin?

KASET BAŞKANI: Halk oylamasında “evet” diyeni de “hayır” diyeni de anlayışla karşılıyoruz. Biz buyuz, demokraside bizim farkımız bu ama bunlar hayatları boyunca demokrat olamadılar ki. Şu andaki başkanları, bu sadece kaset genel başkanıdır. Malum kasetle geldi, 7 kere seçim kaybetti, şimdi 8’incisini kaybetmeye hazırlanıyor.

SİPARİŞ KOLTUKLAR: Kılıçdaroğlu FETÖ darbe teşebbüsünü “örtülü darbe” olarak tanımladı. Bunların oturdukları koltuklar zaten sipariş, öyle oturuyorlar. Bunlar siyasetin içinde yoğrula yoğrula gelmediler, milletin gönlünü ala ala gelmediler. Sipariş bir CD, kaset, onunla geldiler ve bütün bunlara her şeyi anlatmamıza rağmen FETÖ ile müşterek çalışma. Oradan gelen bir talimatla buraya geldiler ve bunlar İstiklal Harbi’nin anlamını kavramamışlar. Bunların İzmir’e zerre kadar saygıları yok çünkü İzmir düşman denize dökülürken cayır cayır yanıyordu. Savaşın ardından İzmir küllerinden yeniden doğan bir şehirdir. Böyle bir mücadeleyi anayasa halk oylamasıyla nasıl mukayese edersiniz?

CHP RAHATLAR: (Kılıçdaroğlu’nun ‘Ben olmasam miting yapamayacaklar’ ifadeleri) Diyor ki ‘Ben olmasam ne anlatacaklar? Sen olmasan CHP ve ülke rahatlar. Ama senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan’da sandığa giderken oy zayiatı olmasın. Bunun için anlatıyoruz.

YAĞ YAKAN MOTOR: Hatırlayın, Demirel’in, Özal’ın başbakanlıkları, cumhurbaşkanlığı döneminde aynı şeyler yaşanmıştı. Sürekli sorun çıkartan, yağ yakan, ateşleme yapmayan, aksıran, tıksıran bir motora sahip arabayla yolunuza devam etmek ister misiniz? İlk fırsatta bu motoru yenilersin değil mi? Peki, arabasına kıyamayanların ülkelerine kıyması düşünülebilir mi? Türkiye’nin göz göre göre sürekli arıza veren bu yönetim sistemiyle devam etmesini istemek, vatanseverlik olamaz. Gazi Mustafa Kemal’in vasiyet ettiği gibi cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak istiyorsak, bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız.

EDEP YOK: (CHP milletvekili Tuncay Özkan’ı kast ediyor) İşte bir tane CHP’li milletvekili de Trabzon’da benim bir kardeşime, vatandaşıma kendisine uyardı diye ‘Çekil oradan it’ diyor. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Al birini vur öbürüne bunların birbirinden farkı yok. Ya sen bir polise, vatandaşa nasıl ‘it’ dersin. Sen milletvekilisin ama bunlarda edep yok.

HESABINI ÖDETECEĞİZ: Büyüyen Türkiye Avrupa’yı çıldırtıyor. AB meselesi, 16 Nisan’dan sonra tekrar masaya yatacak. Ben oy oranında ciddi patlama bekliyorum Avrupa’da. Çünkü oradaki halkımıza çok zulmettiler, aşağıladılar. Halkımız da bunun hesabını soracak. Bu hesabın bedelini de ödeteceğiz.

ALNINI KARIŞLARIM