İzmir Tüpraş son dakika haberleri! İzmir Tüpraş'ta patlama meydana geldi

İzmir Tüpraş son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İzmir Tüpraş son dakika gelişmelerini sizler için derledik. Tüpraş İzmir nerede sorusunun cevabı merak ediliyor. Tüpraş’ın İzmir rafinerisinde patlama meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada ölü sayısının iki olduğu bildirilmişti. Ölü sayısı 3'e yükseldi. Detaylar gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamada ölü sayısının 4 olduğu bildirildi. Patlamanın İzmir Aliağa'daki rafineride depolama tankında olduğu öğrenildi. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin güvenli bölgede bekletildiği belirtildi. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada, uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken patlamanın meydana geldiğini ifade etti. İzmir rafinerisi Atatürk Mahallesi, İnönü bulvarında yer alıyor. TÜPRAŞ'ın verilerine göre rafinerinin personel sayısı 1353. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı.

İZMİR TÜPRAŞ SON DAKİKA HABERLERİ

Yapılan son açıklamada ölü sayısının 4 olduğu bildirildi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İş kazası, dışardan bir müdahale, saldırı yok." dedi.

Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankında meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü bildirilmişti. Ölü sayısı 3'e yükseldi. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İZMİR TÜPRAŞ NEREDE?

Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarında yer alıyor. 1353 çalışanı var

TÜPRAŞ'ın verilerine göre rafinerinin personel sayısı 1353.

1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi.

İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7,3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10,4 milyon ton ürün satışı gerçekleştirildi.

TÜPRAŞ NEDİR?

(TÜPRAŞ), 1983'te Türkiye'deki rafinerilerin devlet eliyle tek çatı altında toplanması için kurulan çatı şirkettir. Kocaeli, Kırıkkale, İzmir ve Batman'da rafinerileri bulunmaktadır. Tüpraş benzin, dizel, kerosene(jet yakıtı), bitüm(asfalt), LPG vb. petrol türevlerini üretir.