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İzmir'de 113 göçmen yakalandı

İzmir’den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 113 göçmen jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

  • Muammer Başkan
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Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Foça ve Karaburun ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon düzenledi. 
 
Düzenlenen operasyon sonrası 69 Suriye, 5 Irak, 5 Srilanka uyruklu 79 göçmen yakalanırken, Karaburun ilçesinde de 27 Suriye, 5 Kongo, 1 Somali, 1 Kamerun uyruklu toplam 34 göçmen yakalandı. Göçmenler adli işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. 
 
 İZMİR'in Karaburun İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan, ancak lastik botları su alınca zor anlar yaşayan 34 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla kurtarıldı. Ayrıca Foça'daki ormanlık bir alanda 79 kaçak yakalandı.
 
Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nden bugün umut yolculuğuna çıkan bir grup, denizin ortasında lastik botları su alınca, jandarmayı arayarak yardım istedi. Sahil güvenlik ekipleriyle ortak çalışma yapan jandarma ekipleri 27'si Suriye, 5'i Kongo, 1'i Somali, 1'i Kamerun uyruklu toplam 34 kaçağı kurtardı. Jandarmaya götürülen kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 
Öte yandan; Foça'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan kaçak grubu olduğunu öğrenen jandarma, Yelken Kayalıkları Mevkii'ndeki ormanlık alana operasyon yaptı. 69'u Suriye, 5'i Irak, 5'i Sri Lanka uyruklu toplam 79 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan bu grup da işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 

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