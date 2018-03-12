İzmir'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi

<p> Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde saat 19:47'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.</p> <p> Depremin yerin 3,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.</p> <p> <iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='450' src='https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1601361.6134987099!2d27.64!3d38.38!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzjCsDIyJzQ4LjAiTiAyN8KwMzgnMjQuMCJF!5e0!3m2!1str!2str!4v1520873453523' style='border:0' width='600'></iframe></p>
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