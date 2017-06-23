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İzmir’de 86 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 86 göçmen jandarma tarafından yakalandı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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  İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir grup göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bademli Mahallesi Hayıtlı Koyu mevkiinde jandarma ekiplerince yalanan 76 Suriye, 8 Kongo ve 2 Eritre uyruklu toplam 86 göçmen gözaltına alındı. Göçmenler İzmir Göç İdaresine teslim edilirken, organizatör olduğu öğrenilen bir kişi de gözaltına alındı. 
 
  Gözaltına alınan organizatör işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bergama Cezaevi gönderildi.
 

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