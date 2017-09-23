İzmir'de çürümüş ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, 4. Sanayi Sitesi Belediye Beton Santrali ve Kum Deposu yakınlarında çürümüş ceset görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin bulunduğu bölgenin 250 metre ilerisinde 28 Ağustos'ta ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Bahattin Özer'e ait kimlik ile takma diş parçaları, kıl, gözlük ve bir çift siyah ayakkabı bulundu.

Ceset ve bulunan malzemeler, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin kime ait olduğunun yapılacak DNA testinden sonra belli olacağı ifade edildi.