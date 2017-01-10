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İzmir'de engelli ve hamile kamu personeline "kar" izni

İzmir Valiliği, kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu

  • AA
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İzmir'de, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kış koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kar yağışı dolayısıyla bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek için il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime, 11 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

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