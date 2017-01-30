Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, 9 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Belevi Mahallesi'nde Selçuk yönünden Tire istikametine giden Mehmet Kireli idaresindeki 35 YFE 22 plakalı otomobil karşı yönden gelen Enes Kopar yönetimindeki 06 GRB 33 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada yolda seyir halinde olan Hüseyin Doğan yönetimindeki 09 YH 371 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulanan Süleyman Bal, Muhammet Paşalı, Aytekin Yorgancı, Ali Mantoğlu, Mehmet Mantoğlu ve Şükriye Kopar yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Kireli kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Milyonluk hurdalar

Milyonluk hurdalar

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA