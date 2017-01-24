İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Beş bakanlığa personel alınacak

İçişleri, Dışişleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlığı atama kadrosu açtığını duyurdu. 5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere, 249 kişi istihdam edilecek