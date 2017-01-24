İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İzmir'in Kınık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.
- AA
Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir'in Bornova, Bergama, Çiğli ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Kınık Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken, ihraç edilen A. K'nın yanı sıra İ.K, H.G. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Kınık Emniyet Müdürlüğüne getirilen 4 kişinin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı bildirildi.
Öte yandan, Çiğli'deki evinde bulunamayan H.M'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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