İzmir'de FETÖ'den gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 20'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 20'si "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı. 24 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek grubundan 49 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. 21 Eylül'de İstanbul, Konya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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