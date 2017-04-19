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İzmir'de FETÖ'nün polislerine operasyon: 23 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullandıkları tespit edilen aralarında 1 emniyet müdürü, komiser ve komiser yardımcılarının bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet müdürlüğü terörle mücadele şubesi ekipleri. kent merkezi ile Dikili, Seferihisar,  Menemen ve Torbalı ilçelerinde önceden belirlenen 23 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
 
Baskında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullandıkları belirlenen ve aralarında 1 emniyet müdürü, komiser ve komiser yardımcıların da bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bazı digital verilere el kondu.
 
Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

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