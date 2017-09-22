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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya gözaltına alındı.

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kayagözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaya hakkında yakalama kararı verildi.

Kaya, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Olayın ardından İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2014 yılından beri bu görevde olan Kaya'nın açığa alındığı öğrenildi.

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