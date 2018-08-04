Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de kuru yük gemisinde yangın çıktı

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Aliağa Liman Başkanlığı tarafından bölgeye römorkörler sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batma ihtimaline karşı önlemler aldığı öğrenildi.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Aliağa Liman Başkanlığı tarafından bölgeye römorkörler sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batma ihtimaline karşı önlemler aldığı öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kocama baktın diyerek turist kadına saldırdı

Kocama baktın diyerek turist kadına saldırdı

Saniyeler sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Saniyeler sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Türkiye savunmada atağa kalktı!

Türkiye savunmada atağa kalktı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA