İzmir'de kuru yük gemisinde yangın çıktı İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Aliağa Liman Başkanlığı tarafından bölgeye römorkörler sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batma ihtimaline karşı önlemler aldığı öğrenildi.