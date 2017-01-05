Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'deki terör saldırısı sonrası polis, siyah montlu, beyaz bereli şüphelinin peşinde

İzmir'deki terör saldırısı sonrası polis, siyah montlu, beyaz bereli bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.
 
SİYAH BERELİ, MONTLU ŞÜPHELİ
Alınan bilgiye göre, Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.
 
BİR ŞÜPHELİ PAKET DAHA
Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.
 
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

Dünyanın en güçlü 50 ordusu

Dünyanın en güçlü 50 ordusu

Geleceğin fütüristik bisikletleri

Geleceğin fütüristik bisikletleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA