İzmir'de terör operasyonu 19 gözaltı
İzmir'de yasadışı gösteri yapmak isteyen ve sol marjinal örgüt üyesi oldukları belirlenen 9'u kadın 19 kişi gözaltına alındı.
- Muammer Başkan
İzmir'in Bornova ilçesi küçükpartta toplanan ve yasadışı slogan atan sol marjinal örgüt üyesi gurubu polis dağılması yönünde uyarıda bulundu.
Örgüt üyeleri polisin uyarılarına rağmen başka Cumhurbaşkanına hakaret içeren ve terör örgütü Lehine slogan atmayı sürdürdü. Daha sonra taşkınlık yapan guruba polis müdehale ederek 9'u kadın 19 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi
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