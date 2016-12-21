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İzmir'de terör operasyonu, gözaltına alındılar!

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör propagandası yapılan, destekleyen, övücü paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesaplarına yönelik çalışma başlattı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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Bu kapsamda yapılan incelemede, Menderes ilçesinde HDP İlçe Başkanı Halime A'nın kızı olduğu belirlenen lise öğrencisi Beritan A.'nın paylaşımlarında, terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı tespit edildi. 
 
Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Menemen İlçe Başkanı Halime A. ile birlikte kızı Beritan A ve kocası Ramazan A.'yı gözaltına aldı.
 
Zanlıların adresinde yapılan aramalarda ise terör örgütü PKK'yı simgeleyen armanın yer aldığı sözde bayrak, örgüt ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, çok sayıda yasaklanmış kitap, dergi ele geçirildi, dijital malzemelere el konuldu.
 
Sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlılardan 17 yaşındaki Beritan A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, HDP ilçe başkanı olan annesi Halime A ile Ramazan A.'nın işlemleri devam etmektedir.

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