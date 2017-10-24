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İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Akın Geliş idaresindeki otomobil, önce Erdoğan Ker Caddesi'nde seyir halindeki Gürsel Direk  otomobile, daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü Direk, araçta bulunan eşi Hatice ile çocukları Gülse, Mehmet Okan ve Osman Direk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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