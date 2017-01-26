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Ýzmir'deki FETÖ operasyonu: 27 þüpheli adliyeye sevk edildi

Ýzmir'deki FETÖ operasyonunda gözaltýna alýnan sözde 'mahrem imamlar' ve 'ByLock' kullanan polislerin de aralarýnda bulunduðu 27 þüpheli adliyeye sevk edildi.

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  • Muammer BAÞKAN/STAR
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Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüðü soruþturma kapsamýnda, Ýzmir Emniyet Müdürlüðü Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekiplerinin düzenlediði operasyonda gözaltýna alýnan 27 kiþi adliyeye sevk edildi
 
Aralarýnda polis memurlarý ile Ýstihbarat, Kom, Tem ve Güvenlik þubelerinin (Mahrem- Hususi) abilerinin bulunduðu 27 kiþi, sabah saatlerinde önce saðlýk kontrolüne ardýndan da, Ýzmir Adliyesi'ne götürüldü.
 
Örgüt üyelerinin terör örgütünün þifreli haberleþme sistemi olan Bylock kullandýklarý belirlenmiþti
 
Operasyon kapsamýnda toplam 31 kiþi hakkýnda yakalamaya yönelik gözaltý kararý olduðu öðrenildi.

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