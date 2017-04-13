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İzmir'deki PKK soruşturmasında 21 tutuklama

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 zanlıdan 21'i tutuklandı.

  • AA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Terör örgütü üyesi" olmak suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir'de 8 Nisan'da düzenlenen operasyonda nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen afiş ve bez parçası ile terörist fotoğrafları taşıdıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları, örgütün sözde şehir ve gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 31 zanlı gözaltına alınmıştı.

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