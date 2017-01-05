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İzmir'deki saldırıda 4 savcı görevlendirildi

PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlediği terör saldırısıyla ilgili bir başsavcı vekili ve 3 savcı görevlendirildi.

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İzmir Adliyesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir başsavcı vekili ve 3 savcı görevlendirildi.

Adliye civarında meydana gelen terör saldırısında bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu, 3'ü polis, 7 kişi yaralandı. Çatışmada 2 terörist de ölü ele geçirildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız: Eldeki veriler PKK'yı gösteriyor

"İki terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin yanında iki adet kalaşnikof tüfek bulunuyordu. RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek ve 8 el bombası vardı. Bir bombalı araç daha tespit edip imha ettik. Eldeki veriler PKK'yı gösteriyor. Saldırı ihtimaline karşı güvenlik güçleri teyakkuz halindeydi."

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