İzmir'deki terör saldırısını PKK üstlendi

Aşırı tuzlu yiyenlerde felç riski ortaya çıkıyor

Uzmanı, aşırı tuz kullanımının sağlık açısından birçok zararı bulunduğunu belirterek, tuzun; felç, körlük, kalp ve böbrek yetmezliği ile hipertansiyon gibi birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu kaydetti.