İzmir'deki terör saldırısını PKK üstlendi
İzmir'deki terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi.
İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen ve biri polis 2 kişinin şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.
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