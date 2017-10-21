İzmir'in en büyük uyuşturucu baronu ve annesi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde önemli bir operasyona imza attı. Gelen bir çok ihbarla, İzmir’in en büyük uyuşturucu baronlarında biri olduğu belirtilen Çılgın A. lakaplı şahsın, Konak ilçesi Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkıyu bölgelerinde M. ve Ş. isimli şahıslarla birlikte hareket ederek, uyuşturucu madde naklettikleri, torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satışını gerçekleştiren şahıslara dağıtımın yaptıkları, iş bulamayan, maddi yönden zor durumda olan, sokaklarda kalan yardıma muhtaç kişileri günlük yevmiler karşılığında uyuşturucu tezgahlarında çalıştırıldıkları bilgisine ulaşıldı.

ÇILGIN A. VE ANNESİN BAŞINI ÇEKTİĞİ ÖRGÜT KADINLARI, ÇOCUKLARI KANDIRMIŞ

6 ay boyunca şahısları teker teker incelemeye alan ekipler, yine İzmir'in uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Çılgın A. lakaplı şahsın A.V. (37) isimli şahıs olduğu, A.V. (37) ve annesi B.V. (61) isimli şahısların N.A. (45), Ş.A. (25) ve B.B. (51) isimli şahıslarla suç örgütü kurdukları, güvenlik birimlerine yakalanmamak için birçok yönteme başvurdukları, bu yöntemler arasında uyuşturucu madde satışı yaptıkları yerlerde doğu ve Güneydoğu illerinden getirdikleri şahısları 20-25 gün içerisinde değiştirdikleri de belirlendi. Konuyu derinlemesine takip eden ekipler, yine bu şahısların maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç kişileri, kadınları ve çocukları kullandığını doğrulayacak bulgulara rastladı.

ÇOCUKLARA POLİS ARAÇLARINI TAŞLATMIŞLAR

Çılgın A. lakaplı A.V. ve annesinin başını çektiği suç örgütünün ayrıca, Kadifekale ve Çimentepe bölgelerinde kendilerine karşı çıkan kişilere ve halka ihbar yapmamaları için silahla baskı kurdukları, özellikle çocukları mahalleye giren polis araçlarına taşla saldırmaları için kullandıkları da belirlendi. Somut bilgiler ışında onlarca polis ekibi hemen harekete geçti. İlk operasyonda 43 kişi yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha sonra ise düğmeye ve İzmir merkezli Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ilçelerine bağlı bazı mahallerde ve Ankara'da eş zamanlı ve planlı operasyonlar yapıldı. Operasyona özel hareket polisleri de katılırken, polis helikopteri, narkotik köpeklerde operasyonda yer aldı. 280 polisin katıldığı nefes kesen operasyonda, 22 kişi daha gözaltına alındı.

POLİS MEMURUNUN DA ARALARINDA OLDUĞU 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu operasyonlarda ise 60 kilogram esrar maddesi, 250 gram kokain maddesi, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinlere ve kağıtlara sarılı vaziyette çok sayıda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, üç adet hassas terazi, üç adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 45 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 TL ile 70 Euro ele geçirildi. Tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 22 şüpheli şahıstan 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 20 şüpheli şahıs ile söz konusu örgüte yardım eden polis memuru M.A.'da tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte ise 34 kişi tutuklanmış oldu.