İzmit'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde meydana gelen olayda bir vatandaşın bankın üzerine bıraktığı sırt çantası paniğe yol açtı. Çantadan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli çantanın yakınlarına gelip fotoğraf çeken vatandaşlar polise zor anlar yaşatırken, olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bomba imha uzmanlarına haber verdi. Çevredeki güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantadan kıyafet ve kitap gibi malzemeler çıktı. Öte yandan, bomba imha uzmanlarının şüpheli çantayı patlatma anlarında bir kız çocuğu patlama sesinden korkarak gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşlar korkan kız çocuğunu sakinleştirmek için çaba gösterdi.