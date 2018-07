Jandarma JGK uzman erbaş alımı 2018 başvuru nasıl yapılır? Uzman erbaş alımı için hangi sınavlar uygulanacak?

JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları neler olacak? Jandarma Genel Komutanlığı kaç kişi alacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi sınavlar uygulanacak? Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımları yapılacak. 2375 Uzman Erbaş alımı için başvuru kılavuzu açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinde yer alan başvuru sayfasında, yer alan duyuruyla beraber başvuru yapacak vatandaşlar heyecanla şartları araştırmaya başladı. 13-30 Temmuz tarihleri arasında internet ortamında alınacak olan ön başvuruların ardından Jandarma Uzman erbaş alımı yazılı sınav seçme işlemleri 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alımı yapılacak olan uzman erbaşlar için ilan süreci devam ediyor. 13 Temmuz tarihinde ilana çıkan Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı başvurusu, 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Toplam 2 bin 375 personelin istihdam edileceği Jandarma Genel Komutanlığı'nda, uzman erbaş alımı için bazı şartlar yer alacak. Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. İşte Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları



Uzman Erbaş alımı yapacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili ilanı yayımladı. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemlerini alan Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 30 Temmuz tarihinde son başvurusunu alıp, eleme aşamasına geçecek. İşte, uzman erbaş başvuru ekranı hakkında detaylı bilgiler



Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfasından yayımladığı ilanla uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığına 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13-30 Temmuz 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.



Jandarma Uzman Erbaş alımı için Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları 13 Temmuz'dan itibaren almaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 375 Uzman Erbaş alımı yapacak. Başvurular 30 Temmuz'da sona erecek. Adaylar, sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş başvuru kılavuzundaki bilgilere göre, başvurularını tamalıyor.



Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvurular başladı. Jandarma Genel Komutanlığı bin 997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i Bot Serdümeni ve 30'u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2 bin 375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan kılavuzda başvuru yapacak adayların, askerlik görevini yapmış olmaları gerektiği de bildirildi.



1 - Ön başvuruların internet ortamında alınması: 13-30 Temmuz 2018



2 - Başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması: 07 Ağustos 2018



3 - Seçme Sınavlarının yapılması: 27 Ağustos'tan itibaren (İlan edilerek duyurulacaktır)



4 - Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması: Onayı müteakip



5 - Başarılı adayların sağlık raporlarını almaları: En kısa sürede







JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA UYGULANACAK SINAVLAR



a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde;



(1) Yazılı sınav:



(a) Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.



(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50'sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.







(2) Ön sağlık muayenesi:



(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Ġlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.



(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.



(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi)



(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.







(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)



(c) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle (Devlet hastanelerinden alınan raporla) testlere katılamayacak durumda olan adaylar dilekçe ve raporları ile müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisinde başka bir gün sınava alınabilecektir.



(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını Tablo-7'de belirtilen imzalanmış olarak getirecekleri muvafakatname ile kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.



(4) Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı:



Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına gireceklerdir. Bu aşamada başarılı olmak için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla yazılı sınav notu ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması (25) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılarak mülakata katılmaya hak kazanacaktır.







(5) Mülakat Sınavı:



(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve Uygulamalı Meslek Bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaklardır. Mülakat sınavı baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği diğer sınav aşamalarında adaylara tebliğ edilecektir.



(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.



b. Yazılı sınav, Ön sağlık muayenesi, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi), Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve Mülakat Sınavı aşamalarını başarı ile geçen adaylar sınavı kazanmış sayılmazlar.







Ayrıca yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve uygun sağlık raporunu alması ve kontenjana girmesi durumunda atamaları www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.



c. Sınava kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, www.jandarma.gov.tr internet adresinden yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.



ç. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.



d. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.



JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2018 BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13 – 30 Temmuz 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Başvuru sonuçları 7 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.



Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Dalış Amiri branşı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe / Çankaya /ANKARA , Lojistik branşı için Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde , Bot Serdümeni branşı için Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA‟da, MEBS branşı için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Giresun, Diyarbakır, Erzurum, Van (müracaat durumuna göre bazı sınav merkezlerinde sınav yapılmayabilir) illerinde icra edilecek. MEBS branşı için yapılacak sınavlarda adayların ikamet adresleri ve başvuru sayısına göre sınav yerleri belirtilerek ilan edilecek.



Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.



GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,



c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)



ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,



e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.) f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,



h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,



ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.



i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.



j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.



k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık - 5 - yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),



l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.



m. Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4‟te ve aşağıda 3‟üncü maddede belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5‟te ve aşağıda 4‟üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak, lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için belirtilen özel şartları sağlamak.