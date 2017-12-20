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Jandarma’dan kaçakçılara dev operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen ve Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 149 Pakistan ve Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Kaçışı organize eden 7 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı yollarla Türkiye'ye geçen ve Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 149 Pakistan ve Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
 
Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri taşıyan minibüsleri fiziki takibe aldı.
 
BİR AYDIR ŞOK EVLERİNDE!
 
Farklı zamanlarda dört minibüsü Çatalca'da durduran Jandarma ekipleri; 14 kişilik minibüslerden birinde balık istifi gibi üst üste yolculuk yapan 28'i Pakistan uyruklu kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakalarken, diğerinde 27'si Pakistan uyruklu kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. İran üzerinden Türkiye'ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, yaklaşık 1 aydır Fatih-Aksaray bölgelerinde bulunan 'Şok Evleri'nde kaldıkları ortaya çıktı.
 
7 KAÇAKÇI TUTUKLANDI
 
Kaçak göçmenlerden adam başı bin 500 Dolar aldıkları tespit edilen 17 yaşındaki Pakistan Uyruklu organizatör ile ikisi amca-yeğen olan 6 Türk uyruklu organizatör, ifadelerinin alınmasını müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
4 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
 
Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan farklı bir operasyonla, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isteyen, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 34 Suriye uyruklu kaçak göçmen İstanbul Silivri'de yakalandı. Kaçakları organize eden ve 4 ayrı suçtan aranan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aç ve susuz halde yakalanan göçmenlere yardım eli uzatılarak yemek ikramı yapıldı. Yasal işlemleri tamamlanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
 
Kaynak: Sabah

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