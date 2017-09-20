Japonya'da 6,2 şiddetinde deprem
Japonya'nın Fukuşima şehrine yakın bir bölgede 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Japonya'nın güneydoğusunda Kamaişi kentinin 283 kilometre açığı olduğunu duyurdu.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide, 18 bin kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
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