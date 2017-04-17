Kaçak MİT savcısı yakalandı

Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'ı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlisine, 'Burada kral benim' dediği ileri sürüldü Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Harem Timleri, tarafından saat 13.45 sıralarında yapılan kontrollerde bir turizm firmasına ait 27LM814 plakalı otobüsün orta kapısından bir şahsın hızlıca uzaklaştığı görüldü. Şahıs durdurulup kimlik sorulduğunda heyecanlı bir şekilde kimliği olmadığını beyan ettti. Harem polis noktasına götürmek istendiğinde şahıs savcı kimliğini ibraz etti. Yapılan kontrollerde şüphelinin kaçak MİT kumpası savcılarından Yaşar Kavalcıoğlu olduğu anlaşıldı.

Şüpheli eski savcının çeşitli suçlardan 7 adet araması bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan kaba üst aramasında 1 adet kurum kimliği,4 adet hafıza kartı 1 adet USB bellek, bir adet tablet, 790 Tl ve 600$ çıktı.

Şüpheli İstanbul Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.