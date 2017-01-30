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Kaçak sigaralar yakılarak imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde son iki aydaki operasyonlarda ele geçirilen bir milyon 367 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.

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İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 11 operasyonda ele geçirilen bir milyon 367 bin paket kaçak sigara, depolara konuldu.

Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak sigaralar, kamyonlara yüklenerek Çamlık Mahallesi'ndeki çöplüğe getirildi.

Sigaralar, yakılarak imha edildi.

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