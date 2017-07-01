Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kadıköy'de dev ağaç insanların üzerine böyle devrildi

Kadıköy’de bir ağacın kafedeki insanların üzerine devrilme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadıköy'de dün gece Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’nde bulunan kafenin üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaç devrilmişti. Devrilen ağaç sonrası mekanda bulunan vatandaşlar ve yoldan geçenler panikle sağa sola kaçışırken, olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Bir kişinin yaralandığı ağacın devrilme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dev ağaç hızla devriliyor.Bu sırada caddede bulunanlar etrafa kaçışıyor. Kafenin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ağacın devrilmesiyle toz bulutunun oluşması ve vatandaşlar ile kafe çalışanlarının korku içinde kaçmaları görünüyor.Ağacın devrilmesine  şahitlik eden ve yaralılara yardım eden Özgür Birer adlı esnaf, “Akşam 21.30 civarıydı. Biz  dükkanımızdaydık. Çok büyük bir gürültüyle birlikte insanlar kaçışmaya başladı.  Ben içerideydim. Buralar ağaçlarla dallarla kaplıydı hep. Ağaç binanın duvarlarına takıla takıla düştü. Çok büyük yer kaplıyordu ağaç. Öyle bir tehlikesi yoktu. Çatırtısı yoktu. Arada çok rüzgar olunca dalları düşerdi. Ama yıkılacak bir gürültüsü yoktu. Burada oturan bir çocukla kızlı erkekli bir grup vardı onlar ve şurada oturan bir kişi yaralandı. Yaralıların durumu o kadar ağır değil” dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD ordusu lazer enerji silahını test etti

ABD ordusu lazer enerji silahını test etti

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA