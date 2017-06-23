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Kadın teröriste havalimanında operasyon

Kaçakçılık polisi, Atatürk Havalimanı’nda operasyon düzenledi. İran uyruklu Melis C., N.H. isimli bir kadına ait sahte pasaport ile Katar'a gitmek üzereyken yakalandı.

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İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası insan kaçakçılık çetesinin, hakkında hapis cezası bulunan DHKP-C’li kadın teröristi yurtdışına kaçırmaya çalıştığını belirledi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kaçakçılık polisi, Atatürk Havalimanı’nda operasyon düzenledi. Hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Melis C., İran uyruklu N.H. isimli bir kadına ait sahte pasaport ile Katar Doha’ya gitmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Melis C.’nin üzerinde 2 adet nüfus cüzdanı daha ele geçirildi. Havalimanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Melis C.’nin yurtdışına kaçmasına yardımcı olan 59 yaşındaki M.Ç.’nin de operasyon sırasında Katar Doha’ya gittiğini tespit etti. Hemen Katar güvenlik güçleriyle iletişim kurularak M.Ç.’nin de yakalanması sağlandı. Katar polisi, M.Ç.’yi İstanbul polisine teslim etti. Soruşturmada, Melis C.’nin yurtdışına kaçmak için 47 yaşındaki A.Ö.’ye gittiği, A.Ö.’nün de Melis C.’yi M.Ç.’ye yönlendirdiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö. de Fatih’te gözaltına alındı. Melis C., M.Ç. ve A.Ö. tutuklandı.

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