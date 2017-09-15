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Kadir Topbaş'tan ilginç şile bezi tanıtımı...

Kadir Topbaş’ı hiç böyle görmediniz... Başkan Topbaş, Şile bezini un çorbasında kaynattı, denizde yıkadı, kumda kuruttu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile Bezi’ni tanıtmak için ilginç bir yöntem sergiledi. Şile bezi üretiminin geleneksel aşamalarını uygulamalı  olarak gösteren Topbaş, bezleri önce un çorbasında kaynattı.

Ardından kaynatılan Şile Bezleri Karadeniz’de yıkandı…

Ve Son olarak da kurutma aşamasına geçildi…

Topbaş, Şile Bezi Üretim Merkezi’ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bugün 10’uncu torunu Salih’in dünyaya geldiğini duyuran Topbaş’a Şile Bezi’nden Bebek kumaşı hediye edildi.

Şile Bezi’nden imal edilen ürünlerin, katkı maddeleri ve kimyasallar olmadığı için son derece sağlıklı olduğuna dikkat çeken Topbaş, özellikle bebekler için Şile bezini tavsiye etti.

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