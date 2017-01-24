Kadir Topbaş'tan İstanbullulara müjde

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Yenikapı’da yapımı devam eden Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İşçilerle birlikte merkezin panellerini yapan Topbaş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Topbaş, “Türkiye’nin en büyük çadırı diyebileceğimiz nitelikte kapalı bir mekanı ortaya çıkarmaya çalıştık. Şu anda içinde bulunduğumuz bu mekan 10 bin metrekareye yakın zemini, diğer alanları ile birlikte 18 bin 400 metrekare civarında bir kapalı alana sahip. İnanıyorum ki bu mekan birçok aktivitelere ev sahipliği yapacak. Avrasya Tüneli de açıldı. O tünele yakın bir noktada olduğu için de Avrasya Gösteri Merkezi olarak İstanbullulara inşallah hizmet verecek” diye konuştu.

"Türkiye’nin en büyük kapalı alanı olacak"

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin üçe bölünerek farklı aktivitelerde kullanılabileceğini belirten Topbaş, “Yazın kliması, kışın ısıtması ile mükemmel ve modern bir yapıya sahip olacak. Türkiye’nin en büyük kapalı alanı olacak. Burada 20 bin kişiye yakın insanın katılacağı mitingler yapılabilir. 6 tane tenis kortu koymak suretiyle uluslararası tenis turnuvaları yapılabilir. 10 bin kişiye yemek verilebilir, iftarlar yapılabilir. Nikah salonu olarak da bölüm bölüm veya tamamı kullanılabilir. Hava hangi şartlarda olursa olsun böyle güzel bir mekan ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Gösteri merkezinin Mart ayında hizmete gireceğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Şu anda çelik ve beton sistemden oluşan bir yapı. İçerik ve aksam olarak yüzde 100’ü tamamlanmış durumda. Şu anda detaylar işleniyor. Mart ayı içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Birçok aktivitelerde burada buluşacağız. Bu mekanda 2 tane lokantası ile diğer salonları ile ve diğer hizmet birimleri ile İstanbul’un bir uğrak yeri, bir aktivite merkezi olarak hizmet verecek. Burada birçok insan etkinliğe geldiği zaman zenginlik yaşanacak” ifadelerinde bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ni gezen Topbaş, işçilerle birlikte inşaat alanında da çalışmalar yaptı. Yapılan gezinin ve açıklamanın ardından Topbaş, işçilere baklava ve salep ikram etti.