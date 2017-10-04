Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kağıthane'de köprünün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu

Örnektepe Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna çalışmaları başarılı olmayınca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kadını zorla indirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay saat 05.00 sıralarında Kağıthane de bulunan Örnektepe Köprüsü üzerinde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen genç bir kadın intihar etmek için köprünün korkuluklarına çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis bir süre ikna etmek için kadınla konuştu. Bu sırada kadının bir arkadaşı da korkuluklara çıktı. Kadını belinden tutarak atlamasına engel oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.  Topkapı istikametine yol kesilerek trafik durduruldu. Merdiven ile yukarı çıkan itfaiye ekipleri kadını ve arkadaşını aşağı indirdi. Polis tarafından kelepçe takılan kadın ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
Kurtarma çalışmaları sırasın da kesilen yol sebebiyle  oluşan trafik de bir süre normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 03.10.2017

Derin Analiz - 03.10.2017

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA