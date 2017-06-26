Vatandaşlar, Şehit Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'deki kabri, Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakılmadı.

Şehit Halisdemir'in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan mezarını ziyaret eden vatandaşlar, dua okudu.

Erzurum'dan gelen Hacı Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Ben, rütbeli askerim. Darbe kalkışmasını hepimiz kınıyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerimizin ziyaretine geldik." dedi.

Kocaeli’den gelen Mustafa Taşköprü de tüm şehitleri rahmetle andığını dile getirerek, "Ömer Halisdemir gibi yiğit insanlar olduğu sürece ülkemizin başına hiçbir şey gelmez." diye konuştu.

KELİMELERİN TÜKENDİĞİ YER

Halisdemir'in kabrini ziyaret için Trabzon'dan gelen Zafer Balcı da "Burası, kelimelerin tükendiği bir yer. Borcumuzu, gelip ziyaret etmek veya dua etmekle bitiremeyiz ama elimizden bu geliyor. Tarihte unutulmayacak bir kahraman. Evlatlarımıza kahramanlarımızı unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bölükbaş da Ankara'dan geldiğini ifade ederek, "Böyle yiğitler olduğu sürece bu vatan bölünmez, bayrak inmez ve ezan dinmez." şeklinde konuştu. Bölükbaş, duygularını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.