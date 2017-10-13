Şehidimiz Kahramankazan'dan uğurlandı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan A.E., emniyetteki sorgusu esnasında fenalaşınca Kahramankazan Devlet Hastanesine götürülmek istenmişti. Hastane önünde bekleyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda polis memuru Muhammet Us şehit olmuştu. Evli ve iki çocuk babası 33 yaşındaki şehit polis memuru için bu sabah Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, "Cehalete karşı mücadelemiz sürecek" dedi. “Bizim dinimiz bize bu dünyanın geçici bir dünya olduğunu, bir sınav ve imtihan dünyası olduğunu ve asıl dünyanın ahir olduğunu öğretiyor" diyen Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şuanda başında bulunduğumuz sevgili Muhammet'in, onun arkadaşlarının ve birçok kahramanımızın, ebediyete şehit olarak uğurladıklarımızın aslında ölmediğini ve onların yanı başında olduğumuzu öğretiyor. Hepimizin çeşitli sorumlulukları var ama önemli bir şey daha var; cehaletle mücadele, cahillikle mücadele. Cehaletle mücadele etmediğimiz sürece aslında insanlık imtihanında da geride kaldığımız açıktır. Kendi cezalandırma yöntemlerini kullanmaya çalışanlar cahildir. Devletine, hukukuna, ahlakına, vicdanına, toplumsal değerlere aykırı bir şekilde bu cahilliğe sığınanların bu dünyaları da, öteki dünyaları da ziyandadır. Cehaletle mücadelemiz sürecektir. Kendini hukukun yerine koymaya çalışanlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."

Bakan Soylu, "Sevgili Muhammet bize emanetlerin var, iki tane çocuğun, eşin, seni büyütürken Ayet-el Kürsi'yi arkandan esirgemeyen anne ve baban, yakınların var. Bilesin ki onlar kadar ardında büyük bir millet var. Namusunla ve onurunla beraber yaptığın mesleğin var ve bu emaneti arkadaşlarına bıraktığını biliyoruz. Cehalete karşı bu mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz. Allah, seni yakınların ve sevdiklerinle cennette kavuştursun. Allah ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı seni ve arkadaşlarını mahcup etmesin. Milletimizin başı sağolsun. Polis Teşkilatımızın başı sağolsun, Muhammet'in ailesinin başı sağolsun" dedi.

Şehidin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aksaray’ın Eskil ilçesi Güneşli köyüne gönderilecek.